Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Подведены итоги чемпионата Псковской области по блицу

Подведены итоги чемпионата Псковской области по блицу, посвящённого первому русскому шахматному мастеру, уроженцу Опочецкого уезда Александру Петрову. Об этом ПАИ сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

Подведены итоги чемпионата Псковской области по блицу. Фото здесь и далее: Федерация шахмат Псковской области

Соревнования прошли по круговой системе. В них сошлись 12 победителей и призёров муниципальных чемпионатов Пскова, Великих Лук и районов области.

По итогам состязаний своё чемпионство подтвердил великолучанин, кандидат в мастера спорта России Валентин Власов. Отметим, что для него это уже пятый титул чемпиона Псковской области по блицу. В следующем году он представит регион на чемпионате Северо-Западного федерального округа в этой дисциплине. Второе место с отставанием в пол-очка от лидера занял кандидат в мастера спорта России Григорий Шаранков. Бронзовая награда досталась псковичу, кандидату в мастера спорта Святославу Самсонову.

Своё чемпионство подтвердил великолучанин, кандидат в мастера спорта России Валентин Власов

Также отдельной награды за лучший результат среди юниоров удостоился Владислав Мерзанюков.

Отдельной награды за лучший результат среди юниоров удостоился Владислав Мерзанюков

Отметим, что шесть спортсменов смогли выполнить нормативы спортивных разрядов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 октября 2023

Чемпионат Пскова по быстрым шахматам и блицу среди женщин пройдёт 28 октября
27 октября 2023

Соперником новоржевского бойца Ильи Ильина станет титулованный спортсмен
27 октября 2023

Регистрация на Кубок по мини-футболу идёт в Пскове
27 октября 2023

Чемпионат города по классическим шахматам пройдёт в Пскове
27 октября 2023

Фильм о местных спортсменах снимают в Псковской области
27 октября 2023

Великолукский студент стал чемпионом всероссийского турнира по греко-римской борьбе
27 октября 2023

Псковичи участвуют в межрегиональном волейбольном турнире
27 октября 2023

«Луки-Энергия» проведёт гостевой матч с «Тверью»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...