Подведены итоги чемпионата Псковской области по блицу

10:23, 27 октября 2023, ПАИ

Подведены итоги чемпионата Псковской области по блицу, посвящённого первому русскому шахматному мастеру, уроженцу Опочецкого уезда Александру Петрову. Об этом ПАИ сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

Соревнования прошли по круговой системе. В них сошлись 12 победителей и призёров муниципальных чемпионатов Пскова, Великих Лук и районов области.

По итогам состязаний своё чемпионство подтвердил великолучанин, кандидат в мастера спорта России Валентин Власов. Отметим, что для него это уже пятый титул чемпиона Псковской области по блицу. В следующем году он представит регион на чемпионате Северо-Западного федерального округа в этой дисциплине. Второе место с отставанием в пол-очка от лидера занял кандидат в мастера спорта России Григорий Шаранков. Бронзовая награда досталась псковичу, кандидату в мастера спорта Святославу Самсонову.

Также отдельной награды за лучший результат среди юниоров удостоился Владислав Мерзанюков.

Отметим, что шесть спортсменов смогли выполнить нормативы спортивных разрядов.

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