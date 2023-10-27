Эксперт назвал пять претендентов на Кубок Пскова по волейболу среди мужчин
Эксперт, председатель Федерации волейбола Пскова Сергей Иванов назвал корреспонденту ПАИ пять основных претендентов на Кубок Пскова по волейболу среди мужчин в этом году. Первые игры начнутся 28 октября.
«Претендентами на кубок в этом году будут команды «Политехник», «Динамо», «Спайк», «ПсковГУ» и СКАВ», – отметил Сергей Иванов.
«Как всегда интрига сохраняется до последней игры, но формат в этом году будет такой: команды играют сначала в группах, а затем два лидера выходят разыгрывать места с первого по шестое», – поделился председатель городской спортивной федерации.
Также эксперт рассказал о новичках турнира из Великих Лук. «Одна команда в этом году из Великих Лук – сборная Великолукской государственной академии физической культуры и спорта. Они до этого не участвовали. Планировали в прошлом году, но не смогли. В этот раз успешно зарегистрировались и готовы участвовать», – сказал он.
Кроме того, Сергей Иванов назвал команды, которые могут преподнести сюрприз. «Это команды «Динамо» и «Спайк». В прошлом году «Динамо» шли очень ровно до последнего. В итоге они заняли четвёртое место, хотя шли на первое. Места распределятся непредсказуемо», – выразил своё мнение эксперт.
«На данный момент действующим обладателем кубка является команда «Бригантина +», но в этом году у них было много выпускников, поэтому сейчас будет выступать молодой состав. По результатам этого турнира будет сформирована команда мужчин, которые примут участие в Кубке Псковской области по волейболу», – объяснил председатель Федерации волейбола Пскова.
Эксперт также сказал, что у мужчин в среднем такое количество команд ожидается всегда. «А вот уже весной планируем расширить количество лиг в рамках чемпионата из-за увеличения количества команд», – резюмировал он.
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