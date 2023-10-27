Эксперт назвал пять претендентов на Кубок Пскова по волейболу среди мужчин

10:57, 27 октября 2023, ПАИ

Эксперт, председатель Федерации волейбола Пскова Сергей Иванов назвал корреспонденту ПАИ пять основных претендентов на Кубок Пскова по волейболу среди мужчин в этом году. Первые игры начнутся 28 октября.

«Претендентами на кубок в этом году будут команды «Политехник», «Динамо», «Спайк», «ПсковГУ» и СКАВ», – отметил Сергей Иванов.

«Как всегда интрига сохраняется до последней игры, но формат в этом году будет такой: команды играют сначала в группах, а затем два лидера выходят разыгрывать места с первого по шестое», – поделился председатель городской спортивной федерации.

Также эксперт рассказал о новичках турнира из Великих Лук. «Одна команда в этом году из Великих Лук – сборная Великолукской государственной академии физической культуры и спорта. Они до этого не участвовали. Планировали в прошлом году, но не смогли. В этот раз успешно зарегистрировались и готовы участвовать», – сказал он.

Кроме того, Сергей Иванов назвал команды, которые могут преподнести сюрприз. «Это команды «Динамо» и «Спайк». В прошлом году «Динамо» шли очень ровно до последнего. В итоге они заняли четвёртое место, хотя шли на первое. Места распределятся непредсказуемо», – выразил своё мнение эксперт.

«На данный момент действующим обладателем кубка является команда «Бригантина +», но в этом году у них было много выпускников, поэтому сейчас будет выступать молодой состав. По результатам этого турнира будет сформирована команда мужчин, которые примут участие в Кубке Псковской области по волейболу», – объяснил председатель Федерации волейбола Пскова.

Эксперт также сказал, что у мужчин в среднем такое количество команд ожидается всегда. «А вот уже весной планируем расширить количество лиг в рамках чемпионата из-за увеличения количества команд», – резюмировал он.

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