Программу празднования Дня народного единства утвердили в Великих Луках
Программу празднования Дня народного единства утвердили в Великих Луках. Об этом пишет Luki-News.
Так, в городе 4 ноября в 15:00 в Доме культуры Ленинского комсомола состоится митинг-концерт «Народов много – Родина одна». При этом в фойе учреждения будет «Полевая почта», где каждый сможет написать письмо солдату. Все письма передадут в зону СВО.
Детская художественная школа имени А. А. Большакова организует для гостей фотозону в народном стиле, где все желающие смогут сделать постановочное фото.
Отметим, что любой желающий может записать видеообращение для военнослужащих. Видеозаписи будут транслироваться на позициях российских бойцов.
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27 октября 2023
Режим работы псковской Госавтоинспекции изменится в связи с предстоящими праздниками