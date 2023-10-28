Программу празднования Дня народного единства утвердили в Великих Луках

11:30, 27 октября 2023, ПАИ

Программу празднования Дня народного единства утвердили в Великих Луках. Об этом пишет Luki-News.

Так, в городе 4 ноября в 15:00 в Доме культуры Ленинского комсомола состоится митинг-концерт «Народов много – Родина одна». При этом в фойе учреждения будет «Полевая почта», где каждый сможет написать письмо солдату. Все письма передадут в зону СВО.

Детская художественная школа имени А. А. Большакова организует для гостей фотозону в народном стиле, где все желающие смогут сделать постановочное фото.

Отметим, что любой желающий может записать видеообращение для военнослужащих. Видеозаписи будут транслироваться на позициях российских бойцов.