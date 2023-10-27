Здесь традиционно два лидера – эксперт о женском розыгрыше Кубка Пскова по волейболу

11:22, 27 октября 2023, ПАИ

Председатель Федерации волейбола Пскова Сергей Иванов рассказал корреспонденту ПАИ о командах, которые будут бороться за Кубок Пскова по волейболу среди женщин в этом году. Первые игры начнутся 28 октября.

«В женском турнире будет 11 команд. Здесь традиционно два лидера – «Олимп» и СКАВ. Они постоянно соперничают между собой за первое место. Но вклиниться в эту борьбу ещё может «Динамо», которое в этом сезоне участвует вновь спустя три года отсутствия. Также у нас есть команда ветеранов «Эрида». Она тоже часто выстреливает и заходит в призы. Есть ещё молодые девчонки, за которыми будет очень интересно следить, – это «Лицей № 10» и «Бригантина», – поделился Сергей Иванов.

Также председатель Федерации волейбола Пскова заметил, что в этом году наблюдается увеличение женских команд. «По результатам турнира будет сформирована команда женщин, которая примет участие в Кубке Псковской области», – добавил он.

Действующим обладателем Кубка Пскова по волейболу является команда «Олимп».

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