Последствия снегопада ликвидируют в Великих Луках

11:33, 27 октября 2023, ПАИ

Сотрудники коммунальных служб города ликвидируют последствия снегопада на улицах Великих Лук. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.



Фото: Администрация Великих Лук



Фото: Администрация Великих Лук



Фото: Администрация Великих Лук



Фото: Администрация Великих Лук



Фото: Администрация Великих Лук



Фото: Администрация Великих Лук











Всего для расчистки улиц задействовано 11 единиц техники, более 50 сотрудников муниципальных предприятий «Спецавтохозяйство» и «Зеленхоз».

Вручную убираются сходы с мостов, лестницы подземных переходов и сходы на путепроводе.

Во дворах работают сотрудники управляющих компаний.

На данный момент на дороги и тротуары города внесено более 213 кубических метров песко-соляной смеси.