Последствия снегопада ликвидируют в Великих Луках
Сотрудники коммунальных служб города ликвидируют последствия снегопада на улицах Великих Лук. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.
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Фото: Администрация Великих Лук
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Фото: Администрация Великих Лук
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Фото: Администрация Великих Лук
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Фото: Администрация Великих Лук
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Фото: Администрация Великих Лук
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Фото: Администрация Великих Лук
Всего для расчистки улиц задействовано 11 единиц техники, более 50 сотрудников муниципальных предприятий «Спецавтохозяйство» и «Зеленхоз».
Вручную убираются сходы с мостов, лестницы подземных переходов и сходы на путепроводе.
Во дворах работают сотрудники управляющих компаний.
На данный момент на дороги и тротуары города внесено более 213 кубических метров песко-соляной смеси.
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27 октября 2023
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