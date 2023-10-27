Любовь Трифонова избрана главой Новоржевского муниципального округа
Главой Новоржевского муниципального округа подавляющим большинством избрана Любовь Трифонова, передает корреспондент ПАИ с сессии Собрания депутатов округа.
Для тайного голосования по итогам конкурса были предложены две кандидатуры, Любови Трифоновой и Оксаны Федоровой. В итоге 13 депутатов из 15 проголосовали за кандидатуру Любови Трифоновой.
У нее высшее образование, имеется муниципальный стаж и опыт управленческой работы. До избрания главой округа являлась начальником отделения по Новоржевскому району ГКУ Псковской области «Областной центр занятости населения».
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