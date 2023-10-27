Любовь Трифонова избрана главой Новоржевского муниципального округа

11:28, 27 октября 2023, ПАИ

Главой Новоржевского муниципального округа подавляющим большинством избрана Любовь Трифонова, передает корреспондент ПАИ с сессии Собрания депутатов округа.

Для тайного голосования по итогам конкурса были предложены две кандидатуры, Любови Трифоновой и Оксаны Федоровой. В итоге 13 депутатов из 15 проголосовали за кандидатуру Любови Трифоновой.

У нее высшее образование, имеется муниципальный стаж и опыт управленческой работы. До избрания главой округа являлась начальником отделения по Новоржевскому району ГКУ Псковской области «Областной центр занятости населения».