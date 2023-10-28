Глухаря в центре Опочки заметили очевидцы
Глухаря заметили на улицах Опочки. Один из жителей города опубликовал пост об этом в группе «Опочка_INFO» в соцсети «ВКонтакте».
«Вот такой шикарный глухарь сидит возле магазина «Кураж», – подписал он.
В комментариях под постом другие жители города сообщают, что птицу замечали и на других улицах города.
«Скорее всего домашний», – предположила одна опочанка.
Некоторые связывают визит глухаря в город с тем, что в лесу им нечем питаться.
«В лесу им нечего есть в этом году. Рябину под окном сойки за 10 минут склевали до последней ягоды», – поделилась жительница Опочки.
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