Глухаря в центре Опочки заметили очевидцы

11:51, 27 октября 2023, ПАИ

Глухаря заметили на улицах Опочки. Один из жителей города опубликовал пост об этом в группе «Опочка_INFO» в соцсети «ВКонтакте».

«Вот такой шикарный глухарь сидит возле магазина «Кураж», – подписал он.

В комментариях под постом другие жители города сообщают, что птицу замечали и на других улицах города.

«Скорее всего домашний», – предположила одна опочанка.

Некоторые связывают визит глухаря в город с тем, что в лесу им нечем питаться.

«В лесу им нечего есть в этом году. Рябину под окном сойки за 10 минут склевали до последней ягоды», – поделилась жительница Опочки.