Скидки на курорте в Сочи получат члены псковских профсоюзов

11:56, 27 октября 2023, ПАИ

Дополнительные преференции и скидки получат члены профсоюзов Псковской области на курорте «Мацеста» (Сочи) по результатам подписания соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Псковским областным советом профсоюзов и бальнеологическим курортом «Мацеста». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Кроме того, соглашение предусматривает сотрудничество между медицинскими специалистами профсоюзных санаториев Псковской области и курорта «Мацеста».

«Наши врачи будут делиться опытом, тем самым развивать и улучшать медицинскую базу курортов профсоюзов России», – отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, поблагодарив руководителя курорта «Мацеста» Василия Федосова за поддержку и работу на благо людей труда.

Участие в подписании соглашения также приняла президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур» Гелена Самохвалова.