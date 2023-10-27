Стадион «Машиностроитель» в Пскове продолжает работать в штатном режиме

12:31, 27 октября 2023, ПАИ

Стадион «Машиностроитель» в Пскове продолжает работать в штатном режиме, несмотря на похолодание. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила директор стадиона Ольга Черкасова.

«Пока ничего не поменяется. Это первый снег, он растает. Когда снег уляжется, тогда мы закроем поля. Сейчас пока работаем в штатном режиме. Турниры проводим все на снегу пока», – заявила Ольга Черкасова.

Отметим, что в связи с приближением зимы сегодня в Пскове начался снегопад.

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