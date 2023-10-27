Псковичи участвуют в межрегиональном волейбольном турнире

13:07, 27 октября 2023, ПАИ

Псковичи, воспитанники спортшколы «Бригантина», принимают участие в 20-м межрегиональном волейбольном турнире, посвящённом памяти В. С. Наумова. Соревнования проходят с 27 по 29 октября в Кондопоге. Об этом ПАИ сообщили в Федерации волейбола Карелии.

В соревнованиях принимают участие волейболисты 2009, а также 2012 годов рождения и младше.

На турнир собрались команды из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Пскова, Ленинградской области, Петрозаводска, Медвежьегорска, Сегежи и Кондопоги.

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