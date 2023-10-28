Семинар специалистов органа опеки и попечительства Псковской области проходит в Пушкинских Горах

13:51, 27 октября 2023, ПАИ

Семинар специалистов органа опеки и попечительства Псковской области проходит в Пушкинских Горах сегодня, 27 октября. Тема совещания – «Актуальные вопросы деятельности органа опеки и попечительства». Об этом пишет районная газета «Пушкинский край».

С приветственным словом к участникам семинара обратилась глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова.

«Хочу пожелать вам продуктивной работы, получения ответов на все вопросы, уверена, что их много. Сфера, которой вы занимаетесь, очень важна, она связана с жизнью детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации», – отметила она.

Собравшихся приветствовали заместитель председателя комитета по социальной защите Псковской области Елена Фёдорова и начальник отдела опеки и попечительства комитета по социальной защите Псковской области Валентина Чернова.

Специалистам предстоит обсудить ряд важных накопившихся вопросов, касающихся условий нахождения детей в приёмных семьях, распоряжения денежными средствами опекаемых и другие вопросы.