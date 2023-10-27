Великолукский студент стал чемпионом всероссийского турнира по греко-римской борьбе

13:48, 27 октября 2023, ПАИ

Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта Аркадий Балабекян стал чемпионом всероссийского турнира по спортивной борьбе памяти полковника ФСБ Владимира Лататуева, который прошёл в Ярославле. Об этом сообщается в группе великолукского вуза в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях приняли участие более 350 спортсменов из России, Казахстана, Узбекистана и Армении.

Отметим, что спортсмен добился успеха в весовой категории до 72 килограммов.

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