Tele2 запускает экосистему здоровья с восьмью программами для ЗОЖ и красоты

13:29, 27 октября 2023, ПАИ

Tele2, российский оператор мобильной связи, и группа компаний BestDoctor разработали новый продукт – «Экосистему здоровья». Это портал, где абонент Tele2 может выбрать одну из восьми программ для заботы о своём здоровье. В каждую программу входят консультация врачей, рекомендации по физическим нагрузкам, рациону питания и целый набор скидок от партнёров – экспертов в области здоровья и красоты. Предложение ориентировано на реальные потребности клиентов Tele2 и уникально на рынке операторов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Восемь программ «Экосистемы здоровья» включают: «Контроль веса», «Укрепление мышц», «Активный спорт», «Стресс контроль», «Бьюти», «Здоровое сердце», «Интимное здоровье» и «Здоровый ребёнок». Оздоровительный курс рассчитан на 45 дней: клиент Tele2 может посетить двух врачей BestDoctor, а третьего – со скидкой 10 %, сдать анализы со скидкой 10 % и получить набор с персональными предложениями от партнёров.

Услуги консультаций в рамках совместной программы оказывают специалисты BestDoctor различных специальностей: от диетологов до психологов. Если врач не подойдёт, абоненты Tele2 всегда могут заменить доктора, чтобы получить максимально полезную и комфортную помощь. Стоимость программ зависит от наполнения и специализации, а цена общего курса обходится клиентам выгоднее, чем самостоятельный поход к каждому врачу по отдельности.

Чтобы воспользоваться предложением, клиентам Tele2 необходимо выбрать подходящую программу на сайте, скачать приложение BestDoctor и активировать промокод, который придёт на указанную электронную почту.

«С года пандемии мы видим растущее пользование цифровыми медицинскими сервисами со стороны наших абонентов. Вместе с тем клиенты медицинских сервисов в большинстве сценариев пользуются не только одним конкретным сервисом, но и рядом сопутствующих: сдают анализы после посещения врача, делают комплексный чекап перед занятиями спортом, покупают умные устройства для здоровья в период детокса или старта фитнес-активностей. На платформе «Экосистема здоровья» мы собрали релевантные комплексные предложения в соответствии с самыми популярными потребностями для поддержания здорового образа жизни. Мы уже зафиксировали самый высокий спрос на сервисы портала по результатам первых дней его запуска», – отметил руководитель направления инновационных финансовых сервисов Tele2 Илья Горячев.

«Согласно нашим исследованиям, 23 % россиян не уделяют должного внимания своему здоровью. BestDoctor и Tele2 объединили усилия, чтобы изменить ситуацию и представление о заботе о здоровье. Теперь благодаря уникальной платформе «Экосистема здоровья» любой пользователь мобильного оператора может получить квалифицированную медицинскую помощь и консультации специалистов за несколько минут. Для BestDoctor это ещё один пример успешного проекта для повышения лояльности клиентов партнёра, цифровизации услуг страхования и медицины», – подчеркнул сооснователь группы компаний BestDoctor Михаил Беляндинов.

Ознакомиться с программами и выбрать подходящую можно на сайте: b2c.bestdoctor.ru/tele2/.

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