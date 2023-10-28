Электроэнергию временно отключат на двух улицах Пскова 28 октября

15:22, 27 октября 2023, ПАИ

Плановое отключение электроэнергии проведут 28 октября на двух улицах Пскова. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

«Специалисты псковского филиала «Россети Северо-Запад» для повышения надежности электроснабжения проведут работы по плановому отключению электроэнергии на улицах Индустриальной и Новаторов», – отметили в администрации.

Телефон горячей линии «Россети Северо-Запад» 8 (800) 220-0-220.