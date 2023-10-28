В Пскове вспоминают известного краеведа Натана Левина

14:12, 27 октября 2023, ПАИ

Псковичи сегодня, 27 октября, вспоминают известного краеведа, почётного гражданина Пскова Натана Левина. В этот день ему бы исполнилось 95 лет.

Как сообщили ПАИ в Централизованной библиотечной системе города, в Пскове сегодня состоится вечер в память о Натане Левине. Начало запланировано на 17:30.

В программе будет мультимедийная презентация «Неутомимый исследователь Пскова», выступления родственников, краеведов, историков, презентация нового издания книги «В служении Пскову: почётные граждане Пскова», выставка предметов из семейной коллекции Левиных, книжно-иллюстративная выставка, посвящённая памяти Натана Левина, из фондов библиотеки.

Мероприятие состоится по адресу: Октябрьский проспект, 19а, читальный зал историко-краеведческой библиотеки.

Натан Левин – первый послереволюционный псковский краевед, которому присвоили звание «Почётный гражданин Пскова». Он умер 10 июля 2017 года.

С 1970 года он вёл активную краеведческую деятельность. Опубликовал более 450 статей в местных периодических изданиях, благодаря которым жители Пскова с каждым годом узнают много интересного о родном городе. Натан Левин является автором альбомов «Псков на старых открытках» (четыре выпуска), «Император Николай II в Пскове», книг – «Страницы истории псковского городского телефона», «Порхов и его уезд», «Храмы и монастыри губернского Пскова», «Святыни и древности Псковского уезда», «Из истории псковских немцев», а также «Псковского краеведческого календаря» (три выпуска). Участвовал в подготовке «Псковского биографического словаря», «Псковской энциклопедии» и других изданий.

В 2008 году (к 1105-летию первого упоминания Пскова в летописи) он совместно с Историко-краеведческой библиотекой имени И. И. Василёва подготовил сборник биографий почётных граждан Пскова. По инициативе Натана Левина в Пскове установлены мемориальные доски поэту Яну Райнису, патриарху Тихону, писателю Вениамину Каверину, пушкинисту Аркадию Гордину.

А 20 июля 2018 года на доме по адресу Рижский проспект, 14, в котором Натан Левин прожил более 50 лет, была тожественно открыта памятная доска в его честь.