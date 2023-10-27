Мужчина из Палкинского района получил срок за избиение девушки
Жителя Палкинского района осудили за избиение женщины. Об этом ПАИ сообщили в районной прокуратуре.
Преступление произошло в июле этого года. Пьяный мужчина приревновал свою сожительницу и избил её кулаками. При нападении он нанёс девушке не менее пяти ударов кулаком в лицо. При этом ранее мужчина привлекался к ответственности за избиение женщины и угрозы убийства.
В результате суд назначил мужчине наказание в виде семи месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Комментарии: 0 Обсудить >>>