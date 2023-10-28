Псковичи могут записаться к врачу через соцсеть «ВКонтакте»

15:38, 27 октября 2023, ПАИ

Жители Псковской области могут записаться к врачу через 20 государственных пабликов медучреждений в соцсети «ВКонтакте». Об этом ПАИ сообщили в Центре управления регионом (ЦУР).

Виджет, который позволяет записать себя или другого человека к врачу, установили уже 87 % официальных сообществ учреждений здравоохранения Псковской области. Для записи к врачу через мини-приложение нужно авторизоваться на «Госуслугах», выбрать человека, который пойдёт на приём и указать необходимого специалиста. Вся информация о записи появится в разделе «Здоровье» мини-приложения «Госуслуги» «ВКонтакте». Данные сохраняются в безопасном формате на «Госуслугах» и не передаются соцсети, заверили в ЦУР.

«Развитие госпабликов медицинской сферы – важный шаг на пути к пациентоцентричной системе здравоохранения. Они выступают не только важным каналом для получения новостей и ответов на вопросы, но и площадкой для предоставления услуг. Мини-приложение «Запись к врачу» позволяет экономить время как пациентов, которые могут получить талон к доктору в несколько кликов, так и сотрудников лечебных учреждений, которым не требуется вручную оформлять записи пациентов. Мы видим, что сервис востребован и набирает популярность: им воспользовались уже более 14 тысяч человек», – отметил замгендиректора АНО «Диалог Регионы», главной организации ЦУР Псковской области, Андрей Цепелев.

