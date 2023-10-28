Аварийный дом снесли в Палкино

14:58, 27 октября 2023, ПАИ

Аварийный дом снесли в посёлке Палкино по требованию прокурора. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Во время надзорных мероприятий прокуратура Палкинского района установила, что на территории посёлка находится расселённый многоквартирный дом, признанный аварийным.

На момент проверки демонтаж дома не был произведён.

В этой связи прокурор района в адрес главы муниципалитета внесён представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено.

По результатам прокурорского вмешательства аварийный дом снесли.