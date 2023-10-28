Аварийный дом снесли в Палкино
Аварийный дом снесли в посёлке Палкино по требованию прокурора. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Во время надзорных мероприятий прокуратура Палкинского района установила, что на территории посёлка находится расселённый многоквартирный дом, признанный аварийным.
На момент проверки демонтаж дома не был произведён.
В этой связи прокурор района в адрес главы муниципалитета внесён представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено.
По результатам прокурорского вмешательства аварийный дом снесли.
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