Чемпионат города по классическим шахматам пройдёт в Пскове

15:06, 27 октября 2023, ПАИ

Чемпионат Пскова по классическим шахматам пройдёт в шахматном клубе «Бригантина» с 30 октября по 12 ноября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

В качестве основных участников турнира выступят шахматисты, представляющие Псков. При наличии свободных мест в качестве дополнительных участников пригласят спортсменов, которые представляют другие муниципальные образования.

Турнир пройдёт по швейцарской системе в девять туров с контролем времени 90 минут с добавлением 30 секунд на ход. Допустимое время опоздания на партию составит 30 минут.

Победителей и призёров наградят грамотами комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова. Также индивидуальные награды вручат в номинациях «Лучший результат среди ветеранов», «Лучший результат среди женщин» и «Лучший результат среди юниоров».

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