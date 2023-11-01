В аэропорту Пскова откроется кафе-квадросфера

09:24, 01 ноября 2023, ПАИ

Новое кафе откроется в «чистой» зоне (зал ожидания вылета) аэропорта Пскова. Об этом корреспонденту ПАИ рассказала генеральный директор «Роял Линен» Татьяна Васильева.

«Мы выиграли конкурс на размещение кафе в здании аэропорта. Строительство только начали на прошлой неделе. Кафе будет находиться в «чистой зоне». Пока там есть только стойка, где продаётся кофе. У клиентов аэропорта, которые уже прошли в «чистую зону», есть спрос на большее. Мы заинтересованы в том, чтобы комфортная среда развивалась не только в Пскове, за городом, но и в самом аэропорту. Важно, чтобы у гостей Псковской земли оставались самые тёплые воспоминания. И наш проект, уверены, тоже будет на это работать», – рассказала Татьяна Васильева.

Планируется, что оборудование площадки завершится в начале зимы. Это будет отдельное помещение, под оригинальной квадросферой, где разместятся сидячие места и столики. Предполагается, что в кафе будут продаваться лёгкие закуски, чай, кофе, тонизирующие напитки, а также алкоголь.

Сейчас в аэропорту Пскова уже есть одно кафе, которое располагается на втором этаже аэропорта. Однако посетить его могут только те пассажиры, кто ещё не прошёл досмотр и не оказался в «чистой зоне» зала вылета.

Напомним, компания «Роял Линен» на территории Псковской области реализует несколько проектов. В частности, на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2023 года губернатор Михаил Ведерников и генеральный директор компании Татьяна Васильева подписали инвестиционное соглашение о создании рекреационной зоны на Лесицком озере в Печорском районе. Проект предусматривает формирование комфортной, безопасной и дружелюбной среды для отдыха жителей и гостей области. Появятся глэмпинги, модульные дома для проживания – с созданием удобной, качественной и благоустроенной территории с ландшафтным дизайном, малыми архитектурными формами и многочисленными зонами отдыха. Подробнее об этом в эфире радиостанции «Серебряный дождь» рассказал основатель проекта «Роял Линен» Алексей Васильев.