Лучший способ увековечить память сложно придумать – Евгений Васильев о создании Парка Героев в Пскове

16:47, 27 октября 2023, ПАИ

О важности реализации проектов по увековечиванию памяти военнослужащих, павших при защите Отечества в наши дни, высказался депутат Псковской городской Думы Евгений Васильев в беседе с корреспондентом ПАИ.

Так, в Пскове создадут Парк Героев, запустят сайт «Книга памяти» и снимут серию документальных короткометражных фильмов.

«Это носит только положительный характер, и не только для самих горожан, но и для родственников погибших во время СВО. Ведь военные могут оказаться и жителями других регионов», – отметил он необходимость создания Парка Героев и добавил, что лучший способ увековечить память на сегодняшний день сложно придумать.

Евгений Васильев также выразил надежду, что проект удастся благополучно реализовать и сделать мемориальный комплекс таким же памятным, как монументы героям Великой Отечественной войны.

«Увековечивание памяти погибших приводит к тому, что наши дети видят: это было, есть и может повториться. Они должны видеть, что наши герои жили там же, где и они. Целый мемориальный комплекс станет дополнением к этой памяти», – заключил депутат.