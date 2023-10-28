Депутаты Псковской гордумы приняли участие в Кутузовских чтениях
Депутаты Псковской городской Думы приняли участие в XXIX Юношеских Кутузовских чтениях, посвящённых 1120-летию первого упоминания Пскова в летописи. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе гордумы.
Мероприятие прошло в Псковской историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва 27 октября.
От имени депутатов гордумы участников чтений поприветствовал заместитель председателя гордумы, депутат Владимир Воробьёв.
«Отрадно видеть, что в Пскове проводятся мероприятия, связанные с нравственным и культурным воспитанием подрастающего поколения. Желаю вам удачи и успехов во всех делах!» – сказал он.
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27 октября 2023
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