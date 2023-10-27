Регистрация на Кубок по мини-футболу идёт в Пскове
Регистрация на Кубок по мини-футболу идёт в Пскове. Соревнования начнутся в середине ноября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации футбола Пскова.
Отметим, что в прошлом году турнир собрал 15 команд. Чемпионом прошлогоднего турнира стала команда «Интер». Малый кубок забрала команда «МЧС».
«Планируется разыграть золотой и серебряный кубки, чтобы все команды имели возможность продолжать борьбу за трофеи», – отметили в Федерации футбола Пскова.
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