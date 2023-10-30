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Общество

Эксперт объяснил, с какого возраста ребёнку нужно рассказывать о кибербезопасности

Вопрос кибербезопасности сегодня актуален как никогда, особенно это касается детей, ведь они всё раньше становятся пользователями интернета. С какого возраста детям нужно рассказывать о кибербезопасности, какие существуют риски, если этого не делать, и достаточно ли внимания сейчас уделяют данной теме. Об этом в интервью ПАИ рассказал председатель Федерации компьютерного спорта Псковской области Василий Демидов.

Необходимо больше общаться с ребёнком и знать, как он проводит время в интернете. На фото: Василий Демидов. Фото здесь и далее: ПАИ

– Что в целом под собой подразумевает детская кибербезопасность?

– Конечно, это – база, комплекс мер безопасности для начинающих пользователей. Выполнение примитивных правил нахождения в интернете – безопасности в онлайн-мире.

Основное, что угрожает, – фишинг, сбор личной информации, взлом аккаунта, кибербуллинг.

– Скажите, по вашему мнению, мошенничество и утечка данных со временем увеличивается или нет?

– На каждое действие есть противодействие. К сожалению, мошенники тоже развиваются и изобретают всё новые схемы.

Но общество в целом стало гораздо бдительнее в последнее время. Благодаря обширному информированию населения всё меньше людей попадают в руки мошенников.

– А как можно повлиять на то, чтобы дети меньше становились жертвами мошенников?

– Нужно проводить регулярные профилактические беседы с ними, причём, на мой взгляд, это задача как родителей, так и учителей в школах. И конечно, необходимо больше общаться с ребёнком и знать, как он проводит время в интернете. Это поможет уберечь его от необдуманных неверных действий.

Кроме того, вот несколько практических рекомендаций:

1. Необходимо установить надёжный пароль: указывать больше букв, цифр, символов. Желательно не использовать один пароль на всех ресурсах.

2. Нельзя переходить по ссылкам из различных писем-сообщений.

3. Нельзя публиковать лишнюю информацию в социальных сетях!

4. Нельзя подключаться к небезопасному Wi-Fi-соединению. Если подключились, не пользоваться важными приложениями в таких сетях.

Необходимо установить надёжный пароль

– С какого возраста ребёнку нужно рассказывать о кибербезопасности?

– Чем раньше, тем лучше. А вообще, как только ребёнок взял в руки телефон и смог совершить там какие-то действия. То есть с момента начала пользования ребёнком любой техникой с доступом в интернет.

– Достаточно ли внимания уделяют сейчас этой теме?

– Сейчас как раз данная тема как никогда актуальна, так как, увы, на горьком опыте многие не хотят повторения совершения ошибок для себя или своих близких. Потому что, мне кажется, у каждого уже есть тот или иной опыт соприкосновения с мошенниками.

Считаю, что в настоящее время ведётся системная и хорошая работа в данном направлении, которую важно не прекращать.

– Какие риски присутствуют, если не соблюдать правила кибербезопасности?

– Множество. Попасть в руки мошенников, например. Повредить устройство, обзаведясь вредоносной программой.

– Возможно, у вас есть примеры из практики, где ребёнок стал жертвой мошенников. Может, вы сталкивались с тем, что был взломан аккаунт в игре и это привело к последствиям?

– Самый частый способ – сообщения с вредоносными ссылками. Были случаи входа в игровой аккаунт, но украсть его не получилось.

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