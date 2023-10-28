С начала года в Псковскую область из Латвии переехало почти 200 соотечественников

17:25, 27 октября 2023, ПАИ

199 соотечественников переехали в Псковскую область из Латвии с начала 2023 года по программе переселения. Об этом рассказала председатель комитета по труду и занятости Алёна Трунова на совещании с губернатором Михаилом Ведерников. Видео со встречи глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

По словам Алёны Труновой, чаще всего в регион приезжают квалифицированные специалисты. Во втором полугодии по приезжающим из Латвии замечен прирост, уточнила она.

«Если в прошлом году у нас приезжало 7-10 человек, то в этом году – 199. Это и участники госпрограммы, а также члены их семей. При этом из этих 199 122 человека приехали во втором полугодии», – отметила Алёна Трунова.

«Они приезжают целенаправленно на постоянное проживание или временно осмотреться?» – спросил Михаил Ведерников.

Председатель комитета ответила, что большинство переселенцев из Латвии приезжают для постоянного проживания. «Мы получаем много обращений и в контексте помощи с жильем, и в регистрации», – заключила она.