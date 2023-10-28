Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

С начала года в Псковскую область из Латвии переехало почти 200 соотечественников

199 соотечественников переехали в Псковскую область из Латвии с начала 2023 года по программе переселения. Об этом рассказала председатель комитета по труду и занятости Алёна Трунова на совещании с губернатором Михаилом Ведерников. Видео со встречи глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

В Псковскую область переезжает все больше соотечественников из Латвии. Фото: стратегия24.ру

По словам Алёны Труновой, чаще всего в регион приезжают квалифицированные специалисты. Во втором полугодии по приезжающим из Латвии замечен прирост, уточнила она.

«Если в прошлом году у нас приезжало 7-10 человек, то в этом году – 199. Это и участники госпрограммы, а также члены их семей. При этом из этих 199 122 человека приехали во втором полугодии», – отметила Алёна Трунова.

«Они приезжают целенаправленно на постоянное проживание или временно осмотреться?» – спросил Михаил Ведерников.

Председатель комитета ответила, что большинство переселенцев из Латвии приезжают для постоянного проживания. «Мы получаем много обращений и в контексте помощи с жильем, и в регистрации», – заключила она. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 октября 2023

Волонтёры из Бежаниц приняли участие в акции «Сообщи, где торгуют смертью»
28 октября 2023

120-летие со дня основания отметила Пустошкинская средняя школа
27 октября 2023

Коммунальщики в Пскове перестаивают работу из-за изменившихся погодных условий
27 октября 2023

Членов УИК Бежаницкого района наградили в честь 30-летия избирательной системы РФ 
27 октября 2023

Хирурги Псковской областной больницы извлекли осколок из голени 44-летнего пациента
27 октября 2023

Коллектив детского сада № 20 в Пскове поздравили с 55-летним юбилеем учреждения
27 октября 2023

Режим работы псковской Госавтоинспекции изменится в связи с предстоящими праздниками
27 октября 2023

Руководитель Центра олимпиадного движения назначен в ПсковГУ

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...