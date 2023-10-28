Наталья Исакова: Медиакоммуникация – важнейшая сфера для сохранения идентичности братских народов

17:19, 27 октября 2023, ПАИ

Идею создания студенческого медиахаба в Псковской области с участием витебских вузов поддержала член Общественной палаты РФ, председатель Совета отделения Российского исторического общества в Псковской области, директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова.

Эту инициативу выдвинул губернатор Псковской области Михаил Ведерников на полях IV Псковского международного медиафорума «СМИ в условиях многополярного мира». По его мнению, российским и белорусским СМИ необходимо объединиться, чтобы создать информационный щит, и приграничные Псковская и Витебская области могут стать пионерами в этой сфере.

«В последнее время активно развивается сотрудничество студентов Псковской области и Белоруссии в самых различных направлениях. Медиакоммуникация – одна из важнейших сфер как для сохранения идентичности двух братских народов, так и для сохранения традиционных систем ценностей и ценностных ориентаций, в числе которых патриотизм, справедливость, общее дело, ценности семьи и дружбы», – отметила Наталья Исакова.

Она также подчеркнула, что создание медиахаба позволит организовать обмен информацией в различных формах, объединить студентов, увлекающихся сферой медиа, и даст им возможность для создания креативного контента.

«Эта площадка может объединить не только студентов, но и профессиональные СМИ», – заключила член Общественной палаты РФ.