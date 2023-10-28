Конкурс профмастерства прошёл в Великолукской ГСХА

17:14, 27 октября 2023, ПАИ

Конкурс профессионального мастерства прошёл в Великолукской государственной сельскохозяйственной академии ко Дню автомобилиста. Студенты ВГСХА показали все свои навыки и умения в сборке и разборке двигателя автомобиля, вождении и знании правил дорожного движения.

По итогам всех этапов победу в командном зачёте завоевала группа среднего профессионального образования «Дед Москвич». Они обошли учащихся отделения высшего образования на 20 баллов. Также были награждены лучшие в личном зачёте. Не исключено, что в будущем эти студенты ВГСХА пополнят ряды профессиональных автомехаников, мастеров и водителей на предприятиях города.

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