Соперником новоржевского бойца Ильи Ильина станет титулованный спортсмен

17:54, 27 октября 2023, ПАИ

Соперником новоржевского бойца Ильи Ильина в профессиональном поединке по кикбоксингу на площадке «Ультиматум удара» станет титулованный спортсмен Амир Хакназаров. Турнир пройдёт в Санкт-Петербурге 18 ноября. Об этом сообщается в группе клуба единоборств Versus в соцсети «ВКонтакте».

Амир Хакназаров является семикратным победителем первенства Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по кикбоксингу, восьмикратным победителем первенства Санкт-Петербурга по муай-тай, победителем первенства России по кикбоксингу в 2021 и 2023 годах, победителем первенства России по тайскому боксу 2020 года, победителем первенства мира по тайскому боксу 2021 года и победителем первенства Европы по тайскому боксу 2023 года.

Всего на его счету 235 побед в 245 боях.

Также отметим, что в рамках турнира пройдёт бой новоржевского бойца Андрея Саласина.

Напомним, что Илья Ильин выиграл свой прошлый бой на площадке «Ультиматум удара», который состоялся 14 октября, в то время как Андрей Саласин уступил своему сопернику.

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