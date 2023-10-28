Сотрудники «Титан-Полимера» провели субботник в Пскове

19:15, 27 октября 2023, ПАИ

Сотрудники завода «Титан-Полимер» (входит в ГК «Титан») провели субботник на территории зелёной зоны между парковкой гипермаркета «Лента» на улице Труда, детским садом № 5 и домом № 11а на улице Звёздной в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

«Эта территория достаточно востребована у местных жителей. Здесь они ходят на остановку, рядом находятся детские сады, школы, магазины, и очень важно, чтобы она была чистой и благоустроенной. Это всё входит в экологическую концепцию завода «Титан-Полимер», и мы хотим, чтобы наш город был ухоженным и благоустроенным. Сегодня снежок попытался нас испугать, но нас не остановить на пути благоустройства города», – рассказал директор по коммуникациям завода «Титан-Полимер» Сергей Новохатка.

Завод присоединился к общегородскому субботнику, который проводит управление городского хозяйства Пскова. Территория уборки выбрана с учётом её общественной значимости. Инвентарь для уборки был предоставлен управлением городского хозяйства Пскова, которое вывезет собранный мусор после окончания уборки

Также во время уборки к сотрудникам завода присоединились и местные неравнодушные жители.