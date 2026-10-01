Михаил Ведерников предложил включить историков в комиссии по приёмке значимых объектов в малых городах

16:29, 01 октября 2026, ПАИ

Включить историков в комиссии по приёмке значимых объектов благоустройства в малых городах предложил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая на пленарном заседании IV Форума региональных отделений Российского исторического общества (РИО) в Пскове в четверг, 1 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

«Миссию форума видим и в том, чтобы сделать следующий шаг. Историки должны входить не только в экспертные советы по развитию территорий, но и в комиссии по приёмке значимых объектов. Уважаемый Руслан Григорьевич, мы с вами уже это обсуждали, тема назрела и нужен инструмент. Я предлагаю на форуме вместе довести этот вопрос до конкретного решения», – сказал Михаил Ведерников, обращаясь к председателю правления РИО Руслану Гагкуеву.

Губернатор напомнил, что в августе на встрече с урбанистами президент России отметил, что для такой огромной страны, как Россия, депопуляция территорий недопустима, а программа для малых городов и посёлков должна укрепить её каркас. В Псковской области восемь тысяч населённых пунктов – регион занимает второе место в стране по их числу при населении менее 600 тысяч человек. При этом на область приходится 20 % сухопутной границы с НАТО.

«Когда малый город теряет людей, для нас эта тема выходит за рамки культуры и туризма. Она означает заселённость, а значит, безопасность нашего региона и безопасность всего нашего государства. Наследие здесь один из ответов: у места со своим лицом больше шансов сохранить население», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что Псковская область готова делиться своим опытом с коллегами.

Ранее председатель РИО Сергей Нарышкин в обращении к участникам форума, которое зачитал Руслан Гагкуев, отметил, что форум посвящён месту малых городов в прошлом и настоящем страны. На протяжении многих веков они выступали центрами торговли, ремёсел и культуры, а сегодня остаются хранителями старинной архитектуры, местных традиций и самобытности. Символично, что местом проведения мероприятия стала Псковская земля: в Печорах, Изборске, Порхове и других населённых пунктах области удалось не только сберечь древние памятники, но и раскрыть их туристический потенциал.

По словам Сергея Нарышкина, этот опыт заслуживает внимательного изучения. Значительный вклад в сохранение наследия малых городов могут внести и отделения общества, объединяющие историков, краеведов, музейных и архивных работников.

Главная тема форума – «Малые города в контексте истории и современности России». Проведение форума в Псковской области стало результатом рабочего визита Руслана Гагкуева в регион, в ходе которого было высказано предложение о проведении на территории области в 2026 году форума РИО. Инициативу поддержал Сергей Нарышкин.