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Светлана Воднева: ПсковГУ даёт студентам возможности для науки, творчества и путешествий

Студенты Псковского государственного университета (ПсковГУ) сегодня имеют возможность не только учиться, но и заниматься наукой, путешествовать, участвовать в программах самореализации, творчестве и спорте. Об этом проректор по молодёжной политике и воспитательной деятельности ПсковГУ Светлана Воднева и заместитель директора Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций Анна Побужанская рассказали в программе «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Светлана Воднева. Фото здесь и далее: ПАИ

«Студенты университета сегодня живут очень интересной жизнью. Они имеют возможность не только учиться, но и заниматься наукой, путешествовать, участвовать в разных программах по самореализации, заниматься творчеством. Очень популярны сегодня многие спортивные направления. Университет даёт и такие возможности. Есть несколько театральных студий, танцевальные хореографические коллективы. У нас очень активно иностранные студенты вовлечены в жизнь вуза. Университет живёт сегодня интересно», – рассказала Воднева.

Одним из значимых мероприятий, прошедших совсем недавно, она назвала региональный День знаний, который университет провёл вместе с правительством. «На городской площадке мы встречали не только студентов ПсковГУ, но и ребят из других образовательных организаций. 1 сентября стартовал наш новый учебный год, который яркими красками показал возможности образовательных организаций», – отметила проректор.

По её словам, вуз активно сотрудничает по линии российско-белорусского взаимодействия. «Из значимых мероприятий – студенческий туристический слёт Союзного государства. Это объединило 200 человек. У нас были представители всех регионов Белоруссии, включая Минск. Это пример масштабных мероприятий», – подчеркнула Воднева.

Анна Побужанская

Анна Побужанская добавила, что театральный фестиваль в этом году уже в третий раз пройдёт на Псковской земле. «Очень надеемся, что мы сможем посотрудничать с нашим драмтеатром. Уже есть договорённости. Очень масштабный проект, который вдохновляет нас на новые свершения. Этот проект реализуется по заказу Министерства науки и высшего образования. Он объединяет студентов России и Белоруссии», – рассказала она.

По её словам, для ребят это прежде всего опыт. «Нам нравится формат проведения этого мероприятия, потому что ребята из разных регионов России с разным культурным бэкграундом приезжают. В прошлом году у нас были ребята из Татарстана, Башкортостана, Читы. У нас уже есть запросы из Армении и Казахстана. Надеюсь, что со временем география сможет расшириться. Этот культурный обмен – это то, что позволяет ребятам настроить мосты дружбы между друг другом. Именно поэтому этот фестиваль так и называется – «Мосты дружбы», – пояснила Побужанская.

Фестиваль пройдёт в два этапа: первый – заочный, во время которого театральные студии вузов присылают свои работы, а жюри отбирает лучших. «На финальном этапе ребята приезжают к нам в Псков и показывают свои спектакли, которые они присылали на конкурс. Также будут проходить мастер-классы», – заключила Анна Побужанская.

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