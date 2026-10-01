Роспотребнадзор призвал псковичей не переносить грипп и ОРВИ на ногах

16:56, 01 октября 2026, ПАИ

Симптомы гриппа и ОРВИ очень похожи, точно определить заболевание можно только после лабораторного анализа, сообщил заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Псковской области Илья Франченко на брифинге в медиацентре ПАИ в четверг, 1 октября.

По его словам, при первых признаках заболевания необходимо оставаться дома и вызвать врача. Это важно по двум причинам.

«Если вы чувствуете, что начинаете заболевать, мы рекомендуем остаться дома и вызвать врача на дом. Во-первых, переносить заболевание на ногах тяжело, потому что организм уже работает на пределе. А если мы ещё будем давать физическую и умственную нагрузку, то ему будет ещё тяжелее бороться. И у нас могут возникнуть осложнения», – пояснил Илья Франченко.

Во-вторых, пока человек идёт в поликлинику, он может заразить других людей.

«Управление Роспотребнадзора очень просит родителей: если ребёнок заболел, оставьте его дома и вызовите педиатра на дом. Если вести ребёнка в организацию, он заразит других детей, заболеваемость достигнет 20 %, группу закроют, и дети всё равно будут сидеть дома. Но вместо одного ребёнка дома будут сидеть 20–30 детей. У кого-то могут возникнуть осложнения», – добавил Илья Франченко.

Ранее сообщалось, что проветривание помещений является обязательным мероприятием для профилактики ОРВИ и гриппа. Проветривать помещения нужно без присутствия детей, используя сквозное проветривание.