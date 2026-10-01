Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Радио «7 НЕБО»: как псковская станция отметила 28-летие

Радиостанция «7 НЕБО» отмечает свой 28-й день рождения сегодня, 1 октября. Ко дню рождения команда единственной местной радиостанции подвела итоги.

  • Радиостанция «7 НЕБО» отмечает 28-й день рождения
    Фото: ПАИ
  • Радиостанция «7 НЕБО» отмечает 28-й день рождения
    Фото: ПАИ
  • Радиостанция «7 НЕБО» отмечает 28-й день рождения
    Фото: ПАИ
  • Радиостанция «7 НЕБО» отмечает 28-й день рождения
    Фото: ПАИ
  • Радиостанция «7 НЕБО» отмечает 28-й день рождения
    Фото: ПАИ
  • Радиостанция «7 НЕБО» отмечает 28-й день рождения
    Фото: ПАИ

Семь фактов о «7 НЕБЕ»: от марафонов до областного вещания

1. Уже более 20 лет «7 НЕБО» уверенно лидирует среди местных радиостанций Пскова благодаря особому подходу к созданию контента. Это единственное радио в городе с собственным полноценным вещанием – остальные работают во временных врезках московского или петербургского эфира.

2. Расширение вещания на всю область. 6 марта 2025 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников лично дал старт областному вещанию «7 НЕБА». Радиостанция стала единственной в регионе местной радиостанцией со столь широким охватом – от Гдовского района до Себежского и от Великих Лук до Порхова.

3. Уникальные программы и форматы. В эфире «7 НЕБА» – свежие новости каждый час, еженедельная сводка происшествий, единственная в области отдельная спортивная программа, интерактивное шоу «Место встречи», проект «Дежурный по городу» совместно с администрацией Пскова, программы о культуре и путешествиях, программа для родителей «Внимание, дети!».

4. Программа «Место встречи» за годы существования помогла сыграть более 20 свадеб – у многих слушателей уже родились дети. В 2024 году был запущен проект «Живое письмо солдату» в поддержку участников СВО. К 80-летию Псковской области совместно с Государственным архивом создан проект «Ретроновости» – ежедневные сюжеты об истории региона.

5. Официальный информационный партнёр. «7 НЕБО» является официальной радиостанцией крупных региональных мероприятий: ралли, фестивалей, открывает выездные студии, проводит прямые эфиры и онлайн-включения с мест событий. Радиостанция регулярно разыгрывает билеты на концерты, в театры и другие подарки, что делает эфир не только информационным, но и по-настоящему вовлекающим.

6. Инновации в формате вещания. В июле 2026 года радиостанция впервые в своей истории развернула полноценную выездную студию прямо на городском пляже Пскова в День города. Интерактивная площадка «7 НЕБА» стала самой посещаемой локацией фестиваля «Псков – территория молодости» – каждый гость мог попробовать себя в роли ведущего, диджея или новостника.

7. Радиомарафоны. «7 НЕБО» проводит уникальные четырёхчасовые радиомарафоны, приуроченные ко Дню радио и другим значимым датам. В эфире – прямые включения, гости, конкурсы и специальные рубрики.

«28 лет – это возраст зрелости и уверенности. Мы благодарим наших слушателей за верность, а власти региона – за возможность работать для всей области. Впереди много нового, но мы остаёмся верны главному – быть живым радио для живых людей», – такой пост опубликовала радиостанция в своём сообществе «ВКонтакте».

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



01 октября 2026

Роспотребнадзор: Нетипичных для региона заболеваний не выявлено в Псковской области
01 октября 2026

Эксперт: Псковская область может стать местом осознанного туризма
01 октября 2026

Этнографическую смену проекта «Истоки. Школа» предложил создать ​Михаил Ведерников
01 октября 2026

Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём пожилого человека
01 октября 2026

Клиенты «Билайна» стали проводить в нейросетях на 23% больше времени
01 октября 2026

Главные мысли гостей форума «Сила бренда – экономическое будущее регионов»
01 октября 2026

Председатель Общероссийского движения предпринимателей рассказал о проблемах реставрации усадеб
01 октября 2026

Алексей Загребин: Малые города – ключевой объект для понимания российской цивилизации

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...