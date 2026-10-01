Радио «7 НЕБО»: как псковская станция отметила 28-летие

16:57, 01 октября 2026, ПАИ

Радиостанция «7 НЕБО» отмечает свой 28-й день рождения сегодня, 1 октября. Ко дню рождения команда единственной местной радиостанции подвела итоги.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











Семь фактов о «7 НЕБЕ»: от марафонов до областного вещания

1. Уже более 20 лет «7 НЕБО» уверенно лидирует среди местных радиостанций Пскова благодаря особому подходу к созданию контента. Это единственное радио в городе с собственным полноценным вещанием – остальные работают во временных врезках московского или петербургского эфира.

2. Расширение вещания на всю область. 6 марта 2025 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников лично дал старт областному вещанию «7 НЕБА». Радиостанция стала единственной в регионе местной радиостанцией со столь широким охватом – от Гдовского района до Себежского и от Великих Лук до Порхова.

3. Уникальные программы и форматы. В эфире «7 НЕБА» – свежие новости каждый час, еженедельная сводка происшествий, единственная в области отдельная спортивная программа, интерактивное шоу «Место встречи», проект «Дежурный по городу» совместно с администрацией Пскова, программы о культуре и путешествиях, программа для родителей «Внимание, дети!».

4. Программа «Место встречи» за годы существования помогла сыграть более 20 свадеб – у многих слушателей уже родились дети. В 2024 году был запущен проект «Живое письмо солдату» в поддержку участников СВО. К 80-летию Псковской области совместно с Государственным архивом создан проект «Ретроновости» – ежедневные сюжеты об истории региона.

5. Официальный информационный партнёр. «7 НЕБО» является официальной радиостанцией крупных региональных мероприятий: ралли, фестивалей, открывает выездные студии, проводит прямые эфиры и онлайн-включения с мест событий. Радиостанция регулярно разыгрывает билеты на концерты, в театры и другие подарки, что делает эфир не только информационным, но и по-настоящему вовлекающим.

6. Инновации в формате вещания. В июле 2026 года радиостанция впервые в своей истории развернула полноценную выездную студию прямо на городском пляже Пскова в День города. Интерактивная площадка «7 НЕБА» стала самой посещаемой локацией фестиваля «Псков – территория молодости» – каждый гость мог попробовать себя в роли ведущего, диджея или новостника.

7. Радиомарафоны. «7 НЕБО» проводит уникальные четырёхчасовые радиомарафоны, приуроченные ко Дню радио и другим значимым датам. В эфире – прямые включения, гости, конкурсы и специальные рубрики.

«28 лет – это возраст зрелости и уверенности. Мы благодарим наших слушателей за верность, а власти региона – за возможность работать для всей области. Впереди много нового, но мы остаёмся верны главному – быть живым радио для живых людей», – такой пост опубликовала радиостанция в своём сообществе «ВКонтакте».