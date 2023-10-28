Отменённые пригородные поезда из Пскова в Дно и обратно временно заменят автобусами

18:56, 27 октября 2023, ПАИ

Отменённые 30 октября пригородные поезда из Пскова в Дно и обратно временно заменят автобусами. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

30 октября на участке Дно – Псков отменяются пригородные поезда № 6660 Псков – Дно и № 6657/6658 Дно – Псков.

В этот день будет предоставлен компенсационный автобус, обеспечивающий доставку пассажиров на участке Дно – Псков со следующим расписанием: Дно – Псков отправлением из Дно (железнодорожный вокзал) в 8:22, Псков – Дно отправлением из Пскова (железнодорожный вокзал) в 8:20 и в 17:40.