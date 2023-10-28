Отменённые пригородные поезда из Пскова в Дно и обратно временно заменят автобусами
Отменённые 30 октября пригородные поезда из Пскова в Дно и обратно временно заменят автобусами. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
30 октября на участке Дно – Псков отменяются пригородные поезда № 6660 Псков – Дно и № 6657/6658 Дно – Псков.
В этот день будет предоставлен компенсационный автобус, обеспечивающий доставку пассажиров на участке Дно – Псков со следующим расписанием: Дно – Псков отправлением из Дно (железнодорожный вокзал) в 8:22, Псков – Дно отправлением из Пскова (железнодорожный вокзал) в 8:20 и в 17:40.
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