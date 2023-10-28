Центр временного размещения соотечественников появится в Псковской области

17:55, 27 октября 2023, ПАИ

Центр временного размещения соотечественников появится в Псковской области. Об этом рассказала председатель комитета по труду и занятости Алёна Трунова на совещании с губернатором Михаилом Ведерниковым. Видео со встречи глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.

«С начала года уже хотим создавать центр временного размещения. Это будет наше подведомственное учреждение. Я вижу это учреждение не только как центр, где будут размещать людей, но там же будут и консультировать специалисты, а также проводить презентации», – сказала Алёна Трунова.

Подобный центр, по её словам, позволит в оперативном порядке решить вопросы регистрации, проживания и трудоустройства.

Ранее сообщалось, что с начала года в Псковскую область из Латвии переехало почти 200 соотечественников.