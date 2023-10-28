В Псковской области ведётся подготовка к созданию молодёжного кадрового центра

18:12, 27 октября 2023, ПАИ

В Псковской области ведётся подготовка к созданию молодёжного кадрового центра. Об этом рассказала председатель регионального комитета по труду и занятости Алёна Трунова на совещании с губернатором Михаилом Ведерниковым. Видео со встречи глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.

Планируется, что центр разместится на улице Конной, где сосредоточено большинство молодёжных организаций. «Это будет новая площадка с функциями координации именно карьерного пути молодого гражданина, навигации его по возможностям. Есть много организаций, которые занимаются подобным, но мы хотим собрать это в одном месте», – сказала Алёна Трунова.

По её словам, в регионе уже апробировали некоторые мероприятия центра, а также подготовили широкую партнёрскую сеть.

«В сентябре в рамках Всероссийской недели охраны труда я презентовала наш опыт в Сочи, и мы, можно сказать, являемся флагманским регионом в части этого, потому что мы немного по-другому посмотрели на формат работы подобного центра», – добавила она.