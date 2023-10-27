Высокотехнологичное медоборудование продолжает поступать в Псковскую область

18:14, 27 октября 2023, ПАИ

«Тяжёлое» медоборудование продолжает поступать в Псковскую область по нацпроекту «Здравоохранение». С начала года уже закуплено, поставлено и введено в эксплуатацию восемь единиц такой техники стоимостью более 40 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Самая дорогая покупка – цифровой рентген для Пушкиногорской межрайонной больницы стоимостью 11,4 миллиона рублей. Теперь на нём ежедневно проводят 15-20 исследований.

Дедовичская районная больница пополнилась цифровым флюорографом и системой эндоскопической визуализации, Порховская межрайонная больница – передвижным рентген-аппаратом, а Псковская городская поликлиника получила универсальную систему УЗИ, ультразвуковую неинвазивную систему исследования сосудов, два фиброскопа.

До конца года поставят рентген-аппарат, флюорограф и маммограф для Псковской городской поликлиники, а также маммограф – для Стругокрасненской межрайонной больницы.

Национальный проект реализуется по решению президента России Владимира Путина.