Десять псковичей участвуют в профильной лагерной смене «Сила России»

19:00, 27 октября 2023, ПАИ

10 воспитанников государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Псковской области «Специальное учебно-воспитательное учреждение» участвуют в профильной лагерной смене «Сила России». Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Смена проводится в период с 26 октября по 1 ноября в МАОУ «Детская флотилия «Парус» Новгородской области.

Программа профильной смены направлена на укрепление здоровья, воспитание морально-волевых качеств и чувства коллективизма у отдыхающих.

Напомним, участие в лагерной смене «Сила России» позволит подросткам посмотреть на свои ценностные ориентиры в позитивном ключе, осознать значимость выбора жизненного пути, развить навыки уважительного взаимодействия и работы в команде.