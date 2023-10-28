Новый фонтан тестируют на Четырёх углах в Пскове

18:29, 27 октября 2023, ПАИ

Мультимедийный фонтан в сквере 60-летия Октября на Четырёх углах в Пскове запустили в тестовом режиме сегодня, 27 октября. Очевидцем тестового включения фонтана стал корреспондент ПАИ.

Отметим, после тестирования фонтан будет законсервирован до весны. В полную силу для псковичей и гостей города он заработает в следующем году.

Фонтан в сквере имени 60-летия Октября будет оснащён видеопроекторами и системой проецирования изображения на воду.

Концепцию фонтана определили жители Псковской области путём голосования на странице губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в социальной сети «ВКонтакте».