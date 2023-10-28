Игорь Иванов: В системе социального партнёрства профсоюзы делают многое

19:01, 27 октября 2023, ПАИ

Торжественное мероприятие, посвящённое 75-летию Псковского областного совета профессиональных союзов, состоялось сегодня, 27 октября, в актовом зале Дома профсоюзов. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

В мероприятии приняли участие главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков, представитель Федерации независимых профсоюзов России в Северо-Западном федеральном округе Ольга Федулова, заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин, заместитель главы администрации Пскова Андрей Ульянов, а также активисты профсоюзного движения региона.

Почётными гостями торжества стали бывший председатель Псковского облсовпрофа Виктор Иванов и председатель Витебского профобъединения Юрий Деркач.

Своё выступление на мероприятии председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов начал с исторической справки о развитии профсоюзной организации Псковской области, основанной ещё в 1905 году, и подробно остановился на современных достижениях облсовпрофа.

«Профсоюзы области прошли трудный и противоречивый путь. С советских времён они обладают большими полномочиями в решении производственных, бытовых, социально культурных вопросов, оздоровлении трудящихся и детей. Современные профсоюзы в системе социального партнёрства тоже делают очень многое», – подчеркнул Игорь Иванов.