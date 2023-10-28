Псковичка вошла в число победителей III Международного строительного чемпионата

19:44, 27 октября 2023, ПАИ

Инженер-сметчик псковского «Стройтехнадзора» Татьяна Алексеева вошла в число победителей III Международного строительного чемпионата. Об этом пишет Борис Елкин в своём телеграм-канале.

В прошлом году она тоже взяла бронзу, но на этот раз попробовала себя в роли ТИМ-сметчика и работала с 3D-моделью здания, причём технологию информационного моделирования изучила самостоятельно и работу, которую опытный сметчик может сделать за неделю, выполнила всего за 16 часов.

В этом году на чемпионате было 1 100 участников из стран СНГ и BRICS – и это только те, кто прошёл отбор.

«Это серьёзная победа для Пскова. И конечно, очень приятно, что специалисты такого уровня работают у нас. Татьяна – большая молодец! Так держать!» – написал Борис Елкин.