Фонд инвестиционного развития Псковской области одобрил заём на производство мелкоштучных бетонных изделий в Великих Луках

20:05, 27 октября 2023, ПАИ

Экспертный совет Фонда одобрил предоставление льготного займа компании ИП Липатова С. М., который будет направлен на развитие производства мелкоштучных бетонных изделий в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в Фонде инвестиционного развития Псковской области.

Реализация проекта позволит ускорить оборот технологической тары, увеличить скорость и качество сборки готовой продукции, улучшить возможности её транспортировки, что в свою очередь обеспечит компании дополнительные объёмы производства и реализации.

Заём будет предоставлен под 1 % сроком на семь лет. Ранее инвестор был профинансирован и получил льготный заём из Фонда развития промышленности Псковской области на реализацию инвестпроекта создания производства мелкоштучных бетонных изделий – тротуарной плитки и бордюра.

