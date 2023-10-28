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Общество

Рост производства в машиностроении отмечен в Псковской области

Рост производства в машиностроении отмечен в Псковской области, сообщили ПАИ в отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка России.

В новом выпуске доклада «Региональная экономика: комментарии ГУ» Банка России, который содержит анализ текущей экономической ситуации в регионах, отмечается, что на Северо-Западе предприятия машиностроения наращивали выпуск в ответ на расширение внутреннего спроса. При этом темпы роста объёма производства были выше, чем в целом по стране.

«Завод в Псковской области освоил выпуск тяговых двигателей для электропоездов, которые ранее приобретались за границей. Согласно данным опросов, машиностроительные предприятия макрорегиона ожидают увеличения производства продукции в ближайшие месяцы. Вместе с этим в отрасли отмечается дефицит сотрудников», – сообщил управляющий отделением «Псков» Банка России Сергей Иванов.

В то же время, как отмечается в докладе, ценовые ожидания предприятий повысились. В основном это связано с удорожанием сырья и комплектующих.

При подготовке доклада «Региональная экономика» используется широкий спектр экономической информации, в том числе данные опросов более 14 тысяч предприятий, мнения экспертов, представителей бизнеса, аналитиков и отраслевых объединений. Эту информацию Банк России учитывает в том числе при принятии решения о ключевой ставке. В октябре в опросе приняло участие более 150 предприятий Псковской области.

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