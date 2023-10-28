Руководитель Центра олимпиадного движения назначен в ПсковГУ

21:38, 27 октября 2023, ПАИ

Руководителем Центра олимпиадного движения Северо-Запада в ПсковГУ назначена Светлана Косачёва. Об этом ПАИ сообщили в вузе.

Центр создан на основе сетевого взаимодействия с центрами олимпиадной подготовки и университетами Северо-Западного федерального округа. Структура сформирована в рамках реализации программы «Приоритет 2030», инициированной Министерством науки и высшего образования РФ.

ПсковГУ является методическим центром олимпиадной подготовки талантливых школьников, площадкой-координатором проведения тематических смен для школьников и педагогов региона. Специалистами вуза разработаны единые методические подходы к отбору и сопровождению талантливых детей, организовано систематическое проведение программ повышения квалификации педагогов-предметников и тематических смен, привлечено более 100 общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования регионов РФ, 500 школьников и преподавателей, исполнительные органы в сфере образования из более чем 75 регионов РФ.

Добавим, Светлана Косачёва в 1998 году закончила Новосибирский государственный педагогический университет по специальности «учитель русского языка и литературы», прошла профессиональную переподготовку в Северо-Западной академии государственной службы в 2010 году и в Мурманском областном институте повышения квалификации работников образования по программе «Менеджмент в образовании» (2013 год). Неоднократно проходила повышение квалификации. Трудовую деятельность начинала с работы учителем русского языка и литературы, затем работала в должностях педагога, заведующей отделом и заместителя директора в сфере допобразования. С 2014 года занимала посты в структурах управления образованием Мурманской и Псковской областей.