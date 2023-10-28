Членов УИК Бежаницкого района наградили в честь 30-летия избирательной системы РФ

23:18, 27 октября 2023, ПАИ

Итоги работы избирательных комиссий Бежаницкого района в текущем году обсудили на совещании, посвящённом 30-летию избирательной системы в Российской Федерации. Мероприятие прошло сегодня, 27 октября. Об этом пишет районная газета «Сельская новь».

В мероприятии приняли участие глава Бежаницкого района, главы сельских поселений, глава администрации городского поселения «Бежаницы», председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, Борис Соколов, член избирательной комиссии Псковской области, начальник отдела организации деятельности Наталья Алексеева, председатели УИК, председатель, заместитель председателя, секретарь, члены территориальной избирательной комиссии Бежаницкого района.

Семинар-совещание открыла председатель ТИК Татьяна Васильева. Она кратко рассказала об итогах года и задачах на перспективу. Со словами приветствия к участникам совещания обратился глава района Сергей Михеев и вручил ряд наград руководителям предприятий и сотрудникам администрации за содействие в проведение выборной кампании.

Председатель ИК ПО Игорь Сопов поздравил присутствующих с юбилеем избирательной системы и наградил членов, председателей УИК за многолетний труд областными грамотами и благодарностями. Завершилось мероприятие небольшим праздничным концертом с номерами Бежаницкого РЦК и Бежаницкой ДШИ.