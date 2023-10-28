120-летие со дня основания отметила Пустошкинская средняя школа
120-летие отметила Пустошкинская средняя школа (сейчас – Пустошкинский центр образования). Об этом пишет районная газета «Вперёд».
Сообщается, что в мероприятии приняли участие учителя, ветераны педагогического труда, выпускники, представители районного руководства, депутаты и меценаты, предприниматели и учащиеся.
«К праздничному действу готовились и дети, и педагоги. Они дарили публике концертные номера, в процессе программы на сцену поднимались гости и поздравляли виновников торжества. Кстати, многие пришли не с пустыми руками, а с подарками», – пишет газета.
Юбиляров поздравили глава района Юрий Кравцов, председатель районного Собрания депутатов Дмитрий Зарембо и другие.
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