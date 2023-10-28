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Общество

Мокрый снег прогнозируют в Псковской области 28 октября

28 октября на территории Псковской области ожидается облачная погода. Прогнозируются небольшие осадки, местами умеренные. На севере области они пройдут преимущественно в виде снега, днём – с мокрым снегом, на юге области – в виде мокрого снега и дождя. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

В тёмное время суток на дорогах прогнозируют гололедицу. Ночью будет дуть ветер восточных направлений, днём – северный со скоростью 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от -5 до 0 градусов, днём – от -2 до +3 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.
 

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