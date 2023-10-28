Минсельхоз предложил пивоварам инвестировать в российский хмель

11:02, 28 октября 2023, ПАИ

Минсельхоз не рассматривает разработку отдельной программы хмелеводства или включение этого направления в госпрограмму развития сельского хозяйства, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу министерства.

Пивовары, которые вынуждены импортировать почти весь используемый в производстве пива в России хмель, посчитали, что необходимо увеличить объёмы его производства в стране, и попросили на это поддержку в размере 9,5 млрд руб. государственных субсидий.

Но в Минсельхозе считают, что действующих мер поддержки хмелеводства достаточно, а участники рынка должны активнее инвестировать в производство необходимого им сырья. Министерство рекомендовало крупнейшим производителям пива «принять непосредственное участие в финансировании закладки хмельников под потребности своих производственных программ», следует из ответа на запрос РБК.

