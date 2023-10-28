Полиция разыскивает пропавшего без вести псковича

11:33, 28 октября 2023, ПАИ

Псковские полицейские разыскивают псковича, без вести пропавшего 7 июня 2023 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пскович 1992 года рождения проживал в доме на улице Новосёлов. По имеющимся данным, последний раз его видели на прибрежной территории вблизи спортивного комплекса «Электрон».

Приметы: на вид около 30 лет, рост около 165 сантиметров, худощавое телосложение, волосы русые, короткие.

Был одет в чёрную куртку, спортивные штаны и кроссовки чёрного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят обратиться по телефонам 59-63-09, 8-952-214-48-97.