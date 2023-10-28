Тюлень из Калининградского зоопарка начал рисовать картины для снятия стресса

12:57, 28 октября 2023, ПАИ

Тюлень Кайус из Калининградского зоопарка научился рисовать картины, сообщает в своём телеграм-канале директор зоопарка Светлана Соколова.

«Где-то рисуют слоны, где-то обезьяны, а у нас рисует… тюлень!» – написала директор.

Для того чтобы научить тюленя рисовать, тренер Лолита Сидоренко работала над устранением стресса у животного, поскольку он вёл себя агрессивно с самкой. В итоге ветеринары пришли к выводу, что развитие когнитивных функций через рисование убирает агрессию животного.